В аварии с участием маршрутки пострадали 4 человека в Иркутске

В результате ДТП легковушки и маршрутного такси в Иркутске есть пострадавшие.ЧП имело место воскресным утром на перекрестке улиц Безбокова и Бочкина в столице Иркутской области в непосредственной близости к остановке общественного транспорта.
В результате ДТП легковушки и маршрутного такси в Иркутске есть пострадавшие.ЧП имело место воскресным утром на перекрестке улиц Безбокова и Бочкина в столице Иркутской области в непосредственной близости к остановке общественного транспорта.
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