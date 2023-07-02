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В аварии с участием маршрутки пострадали 4 человека в Иркутске

В аварии с участием маршрутки пострадали 4 человека в Иркутске

В результате ДТП легковушки и маршрутного такси в Иркутске есть пострадавшие.ЧП имело место воскресным утром на перекрестке улиц Безбокова и Бочкина в столице Иркутской области в непосредственной близости к остановке общественного транспорта.

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