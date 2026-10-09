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Новый смартфон Vivo показал свои возможности до анонса

Новый смартфон Vivo показал свои возможности до анонса

Смартфон набрал 3621 балл в одноядерном тесте и 11 078 баллов в многоядерном, а на индийском рынке модель может выйти под названием iQOO 16R В базе Geekbench обнаружили смартфон Vivo с номером модели V2618A.

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