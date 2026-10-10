Паслер: три новых объекта в Нижнем Тагиле откроют до конца года

Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал открытие до конца года трёх объектов в Нижнем Тагиле: спорткомплекса «Выйский» с 25-метровым бассейном, детского сада № 213 на 170 мест и обновлённого большого зала филармонии.