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Царьград

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Паслер: три новых объекта в Нижнем Тагиле откроют до конца года

Паслер: три новых объекта в Нижнем Тагиле откроют до конца года

Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал открытие до конца года трёх объектов в Нижнем Тагиле: спорткомплекса «Выйский» с 25-метровым бассейном, детского сада № 213 на 170 мест и обновлённого большого зала филармонии.

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