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Лавров: США остервенели по отношению к Китаю, так как он быстро обходит их

Лавров: США остервенели по отношению к Китаю, так как он быстро обходит их

США «остервенели» по отношению к Китаю, потому что он очень быстро и уверенно обходит их. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.

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