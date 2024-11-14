Лавров: США остервенели по отношению к Китаю, так как он быстро обходит их

США «остервенели» по отношению к Китаю, потому что он очень быстро и уверенно обходит их. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким, которое она опубликовала в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии