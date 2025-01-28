Функциональные коктейли ED Smart

Россияне стали больше заботиться о своём здоровье, а его основной источник – это правильное питание. По данным исследования агентства РОМИР, 75% россиян относятся к здоровому питанию положительно, то есть интуитивно понимают необходимость и значимость сбалансированного рациона.
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