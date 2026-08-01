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Удорожание производства самолетов ИЛ-114-300 назвали закономерным

Удорожание производства самолетов ИЛ-114-300 назвали закономерным

Производство ИЛ-114-300 подорожало с учетом современных экономических реалий. Закономерным рост стоимости производства самолетов назвал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, его цитирует радиостанция «Говорит Москва» Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что постройка трех самолетов Ил-114-300 в текущем году потребовала дополнительно 2,6 миллиарда рублей бюджетных средств.

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