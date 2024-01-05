sensei 20 декабря 2023 года вещание «первой кнопки» польского телевидения — канала TVP1 — было прервано.
Курва!
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В
Валерий
Да Бог шельму метит !!!
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15 час.
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sensei 20 декабря 2023 года вещание «первой кнопки» польского телевидения — канала TVP1 — было прервано.
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