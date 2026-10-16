НАБУ и САП выдвинули подозрения судебным экспертам в умышленном занижении стоимости квартиры жены бывшего руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка почти на 10 миллионов гривен (более 18,6 млн рублей) .
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