Проект морского кабеля из Марокко в Англию требует политической поддержки

Амбициозный проект подводного кабеля Xlinks Power между Марокко и Великобританией, требует политической поддержки, чтобы обеспечить свой инвестиционный план стоимостью $29,9 млрд, 31 января сообщает Morocco World News.
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