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Во время мессы на Пасху рядом с папой Франциском рухнула икона Христа

Во время мессы на Пасху рядом с папой Франциском рухнула икона Христа

В информационном пространстве появилась жуткая история про инцидент в Ватикане. Леденящий душу инцидент произошел с папой Римским Франциском во время торжественной мессы, посвященной грядущей Святой Пасхе.

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