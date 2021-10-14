Украинский министр: компании вакцинирования мешает «гибридная война»

Министерство здравоохранения Украины делает все возможное для того, чтобы к концу года на Украине было вакцинировано 70% населения, заявил 13 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинского интернет-телеканала «Hromadske».
Министерство здравоохранения Украины делает все возможное для того, чтобы к концу года на Украине было вакцинировано 70% населения, заявил 13 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинского интернет-телеканала «Hromadske».
Свежие комментарии