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Украинский министр: компании вакцинирования мешает «гибридная война»

Украинский министр: компании вакцинирования мешает «гибридная война»

Министерство здравоохранения Украины делает все возможное для того, чтобы к концу года на Украине было вакцинировано 70% населения, заявил 13 октября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире украинского интернет-телеканала «Hromadske».

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