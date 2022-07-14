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Экс-игрок "Зенита" Радимов назвал фантастикой желание "Спартака" выиграть РПЛ

Экс-игрок "Зенита" Радимов назвал фантастикой желание "Спартака" выиграть РПЛ

Бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал слова гендиректора московского "Спартака" Евгения Мележикова о том, что красно-белые хотят выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ) сезона-2022/23, передаетт "Спорт день за днем".

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