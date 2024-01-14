Шарапова купила поместье в США у вдовы олигарха за 11,5 млн долларов

Betahon

Жаль, что теряем национальный генофонд не сумев оценить его значения для страны...По-прежнему надо переживать за то, что после "0" волны эмиграции(1905-1907 г.г.) страну покинуло много наших граждан с высоким профессиональным уровнем, пополнив ряды нищих на мозги стран Запада...Сейчас по данным Конгресса соотечественников(на 1991 год) вне страны находится с учетом прироста более 40 млн. наших соотечественников. Причем некоторые семьи состоят в правительствах стран Латинской Америки, Европы...А мы все завозим басмачей из аулов!