TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

723 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Vlasov
    Этот лиловый леденец от скромности точно не умрет“К интервью со зв...
  • лина любимцева
    Жена у Леонтьева уже довольно давно живет в США. Естественно, и он туда уехал. К жене. Пусть живет спокойно. Он уже в...После длительного...
  • Валентин Воробьев
    Был Быдлан Дима Билан так и остался БыдланКого-то отменили,...

Шарапова купила поместье в США у вдовы олигарха за 11,5 млн долларов

Шарапова купила поместье в США у вдовы олигарха за 11,5 млн долларов

Бывшая первая ракетка Мария Шарапова, которая уехала из России, снова порадовала своих поклонников новостью о приобретении роскошных апартаментов в Штатах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
Жаль, что теряем национальный генофонд не сумев оценить его значения для страны...По-прежнему надо переживать за то, что после &quot;0&quot; волны эмиграции(1905-1907 г.г.) страну покинуло много наших граждан с высоким профессиональным уровнем, пополнив ряды нищих на мозги стран Запада...Сейчас по данным Конгресса соотечественников(на 1991 год) вне страны находится с учетом прироста более 40 млн. наших соотечественников. Причем некоторые семьи состоят в правительствах стран Латинской Америки, Европы...А мы все завозим басмачей из аулов!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх