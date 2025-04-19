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«Взгляд»: новые доказательства подтверждают опасную сущность Илона Маска

Бизнесмен и руководитель ведомства по увеличению эффективности правительственных организаций Илон Маск крайне сильно меняет политическую доктрину Соединённых Штатов Америки, что пугает огромную часть населения.

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