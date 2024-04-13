Взрыв автомобиля бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова признали покушением на убийство

Внедорожник Василия Прозорова взорвался на парковке в московском районе Западное Дегунино.Взрыв автомобиля, принадлежавшего бывшему подполковнику Службы безопасности Укарины (СБУ) Василию Прозорову квалифицировали как покушение на убийство общеопасным способом.
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