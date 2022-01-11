Пропорции счастья

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20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

20 анекдотов и шуток о тонкостях в отношениях мужчин и женщин

Отношения — дело тонкое: кто их вообще разберёт, что там происходит между Им и Ей? Третьему в них лучше не соваться — получишь от обоих!Публикуем забавную подборку анекдотов и шуток на тему супружеских и иных отношений между мужчиной и женщиной.

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