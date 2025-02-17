Скотт Уилсон о победе «Салавата» над «Локомотивом»: «Понимали, что это оборонительная команда, искали шансы. В Уфе невероятная атмосфера, все было круто»

Гол канадского форварда в овертайме принес уфимцам победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – Было ли чувство неудовлетворенности из-за того, что не смогли реализовать момент в самой концовке третьего периода? – Я думаю, такое происходит в хоккее, но главное, что мы продолжили активно действовать, бросать по воротам, и нам удалось победить.