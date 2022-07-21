Заявление Лаврова не оставляет Киеву выбора, кроме как воевать до последнего

20 июля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью главреду RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян рассказал про изменение географических задач российской спецоперации на украинской территории из-за продолжающейся военной помощи Украине со стороны Запада, которая несет угрозу России.
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