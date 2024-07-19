Туристы и жители Анапы остались без воды в самую жару

Туристы и жители Анапы остались без воды в самую жаруАнапу полностью отлучили от воды на сегодняшний день - В связи с аварийным отключением электроэнергии на объекте централизованной системы водоснабжения временно остановлена подача воды в городе Анапа, - сообщает мэрия.
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