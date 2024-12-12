Расскажем о том, что удалось сделать в стране с момента его запуска.фото: vk.com--> window.yaContextCb.
От современной школы до востребованной профессии: нацпроект «Образование» подводит итоги
Комментарии
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W
Walery
За эти годы в российских регионах появились новые школы, отвечающие всем современным требованиям, бесплатные центры дополнительного образования, цифровая образовательная среда и многое другое = и многое другое в виде детей мигрантов на русском языке не разговаривающих. Про какое образование идет речь? Разве про сексуальные домогательства чуждых нам пришлых к младшим русским школьникам в туалетах?
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5 час.
Up Upp
Что бы было новое образование нужны новые учителя.
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1 час.
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