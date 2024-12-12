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От современной школы до востребованной профессии: нацпроект «Образование» подводит итоги

От современной школы до востребованной профессии: нацпроект «Образование» подводит итоги

Расскажем о том, что удалось сделать в стране с момента его запуска.фото: vk.com--> window.yaContextCb.

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Комментарии
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W
Walery
За эти годы в российских регионах появились новые школы, отвечающие всем современным требованиям, бесплатные центры дополнительного образования, цифровая образовательная среда и многое другое = и многое другое в виде детей мигрантов на русском языке не разговаривающих.  Про какое образование идет речь?  Разве про сексуальные домогательства чуждых нам пришлых к младшим русским школьникам в туалетах?
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Up Upp
Что бы было новое образование нужны новые учителя.
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