От современной школы до востребованной профессии: нацпроект «Образование» подводит итоги

W

Walery

За эти годы в российских регионах появились новые школы, отвечающие всем современным требованиям, бесплатные центры дополнительного образования, цифровая образовательная среда и многое другое = и многое другое в виде детей мигрантов на русском языке не разговаривающих. Про какое образование идет речь? Разве про сексуальные домогательства чуждых нам пришлых к младшим русским школьникам в туалетах?