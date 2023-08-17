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Дети и деньги? О’кей! Дальневосточный банк представил обновлённую детскую карту

Дети и деньги? О’кей! Дальневосточный банк представил обновлённую детскую карту

Дальневосточный банк представил обновлённую детскую карту МИР "О’кей!" — теперь у неё есть симпатичный маскот, и не один: Ролику и Рокси предстоит не только украшать собой карты, но и быть для своих владельцев настоящими друзьями и помощниками.

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