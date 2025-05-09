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Ротенберг поздравил с 80-летием Победы: «Мы не имеем права забывать, каким трудом она досталась. Задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной»

Ротенберг поздравил с 80-летием Победы: «Мы не имеем права забывать, каким трудом она досталась. Задача – не просто благодарить, а жить так, чтобы эта жертва не была напрасной»

«Сегодня вся страна вспоминает подвиг тех, кто сражался за нашу свободу. 80 лет назад закончилась война, которая унесла миллионы жизней, перевернула судьбы, но не сломила дух народа.

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