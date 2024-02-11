Игра в ненужное благородство

Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Рубрика "Вынесено  из  комментариев"Недавно    многие    выкладывали  видео  с    раненой  хахлухой,  вытащенной  из   Крынок - https://t.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Женщина которая пришла на войну убивать мужчин, детей, стариков уже падаль, потерявшая все женственное и человеческое.
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16 час.
Татьяна Козина
В принципе, я с автором согласна.
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15 час.
Андрей Шмаров
По правилам ведения войны раненых с поля боя эвакуируют - и своих, и противника.
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15 час.

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