Рубрика "Вынесено из комментариев"Недавно многие выкладывали видео с раненой хахлухой, вытащенной из Крынок - https://t.
Игра в ненужное благородство
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Женщина которая пришла на войну убивать мужчин, детей, стариков уже падаль, потерявшая все женственное и человеческое.
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16 час.
Татьяна Козина
В принципе, я с автором согласна.
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15 час.
Андрей Шмаров
По правилам ведения войны раненых с поля боя эвакуируют - и своих, и противника.
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15 час.
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