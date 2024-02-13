Гвардиола на пути ко второму финалу ЛЧ подряд. Остановить Родри и Холанда сложно

Лена Мисько

ДА-ДА-ДА! МЫ НЕ ВЕРИМ СВОИМ ГЛАЗАМ – ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НАКОНЕЦ-ТО ВЕРНУЛАСЬ 💙 Лучший клубный турнир Европы снова с нами! Лови расписание всех матчей 1/8 финала 😉 Какие пары самые интересные? 🔥 – «Лейпциг» против «Реала» 🏆 – «ПСЖ» против «Сосьедада» 👍 – «Наполи» против «Барсы»