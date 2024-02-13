Гвардиола на пути ко второму финалу ЛЧ подряд. Остановить Родри и Холанда сложно

«Манчестер Сити» это новый «Реал»? В Копенгагене одноименный клуб предпримет первую попытку закончить путь действующего обладателя кубка чемпионов в новом плей-офф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Роналду засунул в шорты шарф «Аль-Хилаля», «Зенит» пропустил 4 гола от катарцев, 160 млн евро для Мбаппе от «ПСЖ» и другие новости
- Президент УЕФА обнулился, но все равно уйдет, Израиль не будет отстранен, «Зенит» отгрузил 6 голов «Шанхаю» Слуцкого, дедлайн НБА, Овечкин вновь забил, синяя карточка в футболе и другие новости
- Мотивировочная часть решения по Валиевой, «Ростов» разнес «Спартак», разборки СКА и «Авангарда», Базылюк выиграла ЧР среди юниоров, завершился суд по делу Алвеса, Клоппа не будет в «Барсе» и другие новости
Свежие комментарии