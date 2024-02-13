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Не только о футболе

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Гвардиола на пути ко второму финалу ЛЧ подряд. Остановить Родри и Холанда сложно

Гвардиола на пути ко второму финалу ЛЧ подряд. Остановить Родри и Холанда сложно

«Манчестер Сити» это новый «Реал»? В Копенгагене одноименный клуб предпримет первую попытку закончить путь действующего обладателя кубка чемпионов в новом плей-офф.

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Комментарии
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Лена Мисько
ДА-ДА-ДА! МЫ НЕ ВЕРИМ СВОИМ ГЛАЗАМ – ЛИГА ЧЕМПИОНОВ НАКОНЕЦ-ТО ВЕРНУЛАСЬ 💙 Лучший клубный турнир Европы снова с нами! Лови расписание всех матчей 1/8 финала 😉 Какие пары самые интересные? 🔥 – «Лейпциг» против «Реала» 🏆 – «ПСЖ» против «Сосьедада» 👍 – «Наполи» против «Барсы»
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20 час.
КУАТ
Реал и Бавария тоже мыслями в финале.
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19 час.

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