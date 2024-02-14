Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Все компании, обладающие особым статусом, представляют важные отрасли Свыше 100 компаний в Москве стали резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) “Технополис Москва”, как сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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