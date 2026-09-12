Луис Энрике забил 1-й гол в сезоне РПЛ – «Локомотиву». Туром ранее вингер «Зенита» сделал ассист в игре с ЦСКА

Нападающий « Зенита » Луис Энрике забил гол в чемпионате России впервые с мая. На 70-й минуте матча 8-го тура Альфа-Банк РПЛ полузащитник Педро дос Сантос головой со своей половины поля отдал пас на вингера сборной Бразилии, который обогнал защитника, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку.