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Луис Энрике забил 1-й гол в сезоне РПЛ – «Локомотиву». Туром ранее вингер «Зенита» сделал ассист в игре с ЦСКА

Нападающий « Зенита »  Луис Энрике забил гол в чемпионате России впервые с мая. На 70-й минуте матча 8-го тура  Альфа-Банк РПЛ полузащитник  Педро дос Сантос головой со своей половины поля отдал пас на вингера сборной Бразилии, который обогнал защитника, вышел один на один с вратарем и отправил мяч в сетку.

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