Сколько платят сотрудникам «дочек» «Роснефти» в ХМАО

Сотрудники дочерних обществ «Роснефти» в ХМАО получают в среднем 111 тысяч рублей в месяц. URA.RU проанализировало размер средней зарплаты в семи предприятиях компании, зарегистрированных в регионе, со штатом от 100 человек.
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