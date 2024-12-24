Прогноз погоды на Новый год и январь 2025 года: снег, морозы и магнитные бури Ирина ВальковаВ ожидании Нового 2025 года многие россияне задаются вопросом: какой будет погода в праздничные дни и как она повлияет на здоровье? Для любителей зимних развлечений в этом году прогнозы синоптиков выглядят обнадеживающе.