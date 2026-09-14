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Внуки Фиделя Кастро и Шарля де Голля обсудили общечеловеческие ценности в РИА «Новости» перед Всемирной Общественной Ассамблеей

11 сентября 2026 года в РИА «Новости» состоялась стратегическая сессия под названием «Наследие будущего: что мы передадим следующему поколению?», посвящённая обсуждению общечеловеческих ценностей.

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