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Японский фондовый рынок продолжает демонстрировать антирекорды

Японский фондовый рынок продолжает демонстрировать антирекорды

В Японии продолжает лихорадить фондовый рынок. Как сообщает японское издание The Asahi Shimbun, ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225, отражающий колебание курсов акций 225 крупнейших компаний страны, сегодня рано утром упал на 6,7%, продолжив распродажи, начавшиеся на прошлой неделе.

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