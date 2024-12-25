ПолонСил.ру - с...
ГлавнаяЗдоровьеКрасотаНародная медицинаПсихологияПозитивКухонькаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровья

141 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    Кому что , кому за вшами ... !    1000-ми лет обходились !                     Лиши сегодня женщин примитивного комфо...Гигиенический воп...
  • Светлана Рыбчинская
    Гостоподи!(так мой внук говорит)ну не о чем больше писать.Тема очень важная.Докатились уже до ручки."Афтор" на больше...Гигиенический воп...
  • искатель
    Ну это вы зря... Есть тысячи не новых книг, которые, я уверен, вы не читали и вряд ли прочтёте, если будете ориентиро...Что произойдет с ...

Гигиенический вопрос: как женщины в СССР обходились без современных прокладок

Гигиенический вопрос: как женщины в СССР обходились без современных прокладок

Сегодня существует огромное количество средств, позволяющих женщине чувствовать себя комфортно во время менструаций: это и классические прокладки, и тампоны, и даже специальные менструальные чаши.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Рыбчинская
Гостоподи!(так мой внук говорит)ну не о чем больше писать.Тема очень важная.Докатились уже до ручки.&quot;Афтор&quot; на большее не способен😱
Ответить
12 час.
МГ
Малик Гумеров
Кому что , кому за вшами ... !    1000-ми лет обходились !                     Лиши сегодня женщин примитивного комфорта -  СДОХНУТ ОТ БЕСПОМОЩНОСТИ ?!   Не будут уметь  .... задницы подтирать .... .
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх