Сегодня существует огромное количество средств, позволяющих женщине чувствовать себя комфортно во время менструаций: это и классические прокладки, и тампоны, и даже специальные менструальные чаши.
Гигиенический вопрос: как женщины в СССР обходились без современных прокладок
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Гостоподи!(так мой внук говорит)ну не о чем больше писать.Тема очень важная.Докатились уже до ручки."Афтор" на большее не способен😱
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12 час.
МГ
Малик Гумеров
Кому что , кому за вшами ... ! 1000-ми лет обходились ! Лиши сегодня женщин примитивного комфорта - СДОХНУТ ОТ БЕСПОМОЩНОСТИ ?! Не будут уметь .... задницы подтирать .... .
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7 час.
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