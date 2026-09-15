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Аргументы и Факты

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Суд принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

Суд принял первый иск к организатору концерта Канье Уэста

Суд в Воронеже принял к рассмотрению и назначил заседание по иску к организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста.

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