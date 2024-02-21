Qiwi-кошелек и переводы через Contact больше не доступны ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка, под предлогом того, что он нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законы направленные против отмывания денег и финансирования терроризма.
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