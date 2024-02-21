Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

Qiwi-кошелек и переводы через Contact больше не доступны

Qiwi-кошелек и переводы через Contact больше не доступны

Qiwi-кошелек и переводы через Contact больше не доступны ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка, под предлогом того, что он нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также законы направленные против отмывания денег и финансирования терроризма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх