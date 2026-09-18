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U.S. sanctions Iranian cryptocurrency exchange processing Hormuz fees

The United States sanctioned an Iranian cryptocurrency exchange controlled by U.S.-designated Iranian billionaire and business magnate Babak Zanjani.

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