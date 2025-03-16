В Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2»

ФРГ было бы выгодно запустить поставки российского газа по оставшейся нитке трубопровода «Северный поток - 2» из-за доступной цены, однако в случае, если Соединенные Штаты Америки действительно проявляют интерес к этому проекту, цена на газ может вырасти.