"РБК-Украина": Киев не ждет прорывов от встречи Зеленского и Трампа

Украина не ждет прорывов от встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, основное внимание будет уделяться «энергетической деэскалации» между Киевом и Москвой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вассерман: факт с...
- Лебедев: в Никола...
- ХЛ Собчак призвала Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым