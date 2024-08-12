Лолиты Милявская спрашивает разрешения дочери, если хочет опубликовать конвент с ней

Певица Лолита Милявская призналась, что не отличает свою жизнь и жизнь дочери. Артистка довольно редко делится с подписчиками фотографиями своей дочери, и причина кроется не только в том, что у её дочери, 25-летней Евы, диагностирован синдром Аспергера.