Лолиты Милявская спрашивает разрешения дочери, если хочет опубликовать конвент с ней

Певица Лолита Милявская призналась, что не отличает свою жизнь и жизнь дочери. Артистка довольно редко делится с подписчиками фотографиями своей дочери, и причина кроется не только в том, что у её дочери, 25-летней Евы, диагностирован синдром Аспергера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии