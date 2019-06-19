Книга "Невидимая брань"

Мир вам, братья и сестры. Собственно вопрос в самой теме. Книга, как я предполагаю, известная. на моем, скажем так, ещё начальном этапе воцерковления будет ли полезна? Или все таки не лезть в такие вещи и получше с писанием ознакомиться, более подробно его разобрать? Читал Паисия Святогорца, очень проникся, Брянчанинов тоже понравился, все правильно.