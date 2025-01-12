Власти Днепропетровской области сообщили о повреждениях после ударов

Административное здание, промышленное предприятие и объекты инфраструктуры были повреждены в результате взрывов в Днепропетровской области, сообщил глава областного совета Николай Лукашук 12 января в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии