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Мы соседи по планете

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  • Александр Ляшенко
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Летний ликбез, чем можно заразиться от членистоногих на обычной прогулке

Летний ликбез, чем можно заразиться от членистоногих на обычной прогулке

«Сережа, не трогай кошку, подхватишь какую-то заразу» — эту фразу мы слышим регулярно. Но вот с предостережениями, касающимися мелких летающих и ползающих тварей, в наших широтах приходится сталкиваться нечасто.

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