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«Анахайм» и Зеграс не близки к продлению контракта. Стороны обсуждали 3-летнюю сделку, но не сошлись по деньгам (Пьер ЛеБрюн)

Оба игрока являются ограниченно свободными агентами. По данным CapFriendly, у клуба остается 16,6 миллиона долларов под потолком зарплат.

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