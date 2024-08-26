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Сенатор Джабаров: задержание Дурова согласовано с американцами

Сенатор Джабаров: задержание Дурова согласовано с американцами

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что задержание сооснователя Telegram Павла Дурова было проведено французскими спецслужбами по согласованию с американцами.

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