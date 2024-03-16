В ВСУ могут поставить под ружьё заключённых — Bloomberg

Украинские законотворцы планируют рассмотреть законопроект, который даст заключённым шанс вступить в ряды ВСУ, дабы повысить численность личного состава и укрепить фронт после недавних успехов России, сообщает Bloomberg.
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