Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 431 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tania Еременко
    "Не твоя, кума, печаль, поросят наших качать"- Маршак- "Кошкин дом".МИД Великобритани...
  • Надежда Донцова
    Кемером! Нам глубоко наплевать на вас и ваши комментарии!МИД Великобритани...
  • Регина Толстоброва
    О ,как хорошо, молодцы.! Пусть на своей шкуре попробуют нацисты.Российские войска...

В ВСУ могут поставить под ружьё заключённых — Bloomberg

В ВСУ могут поставить под ружьё заключённых — Bloomberg

Украинские законотворцы планируют рассмотреть законопроект, который даст заключённым шанс вступить в ряды ВСУ, дабы повысить численность личного состава и укрепить фронт после недавних успехов России, сообщает Bloomberg.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
А в Росси что, по-другому?  Даже специальный закон принят, согласно которому реальные сроки заключенных, принимающих участие в СВО, автоматически  становятся условными. Так-что, Украина в этом не первая.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх