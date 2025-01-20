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В правительстве ХМАО может смениться главный кадровик

В правительстве ХМАО может смениться главный кадровик

В правительстве Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшее время пройдет еще ряд отставок. Как сообщают источники, на выход готовится директор департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики ХМАО Александр Деменко.

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