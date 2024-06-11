В 2025 году из Читы планируют запустить три новых рейса в Магадан, Улан-Удэ и Казань

В Забайкалье уже в следующем году должны запустить несколько новых прямых рейсов.Вице-премьер правительства Забайкальского края Алексей Гончаров во время оперативного совещания 10 июня рассказал, что переговоры прошли с авиакомпанией «ИрАэро».