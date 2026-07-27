The Dior Couture by Jonathan Anderson Autumn/Winter 2026-2027 Collection references Lynda Benglis, particularly the metal « pleats » of the post-minimalist American painter / sculptor / visual artist (in 2024, when he was Loewe’s creative director, Jonathan Anderson had collaborated with Lynda Benglis on a jewelry line for the Spanish luxury house).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)