Рязань оказалась на 60-м месте в топе российских городов по зарплатам

При составлении рейтинга учитывались средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) на основе муниципальной статистики за январь-июнь 2026 года по крупным и средним фирмам.
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