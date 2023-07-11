Закон и Порядок

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Появилась робкая надежда, что Путин будет наводить порядок в исте́блишменте...

Появилась робкая надежда, что Путин будет наводить порядок в исте́блишменте...

Путин встречался с Пригожиным — Песков. Подробности: ▪️На встрече Путин дал оценку действиям ЧВК «Вагнер» в ходе СВО и по поводу 24 июня; ▪️Президент выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшее трудоустройство и применение их навыков; ▪️Сами командиры изложили свою версию произошедшего и акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться за Родину; ▪️Пресс-секретарь президента РФ добавил, что встреча длилась 3 часа, других подробностей раскрывать не стал.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Евангелие: &quot;Если Сатана будет изгонять Сатану и разделится сам с собой, как его царство устоит?!&quot;
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9 час.
essa5mailru Конкин
Ане за это-ли мужество (не врать, не лукавить, говорить правду...), были уничтожены Сурковым командиры и подразделения первой волны на Донбассе?
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8 час.
Леонид
Ну надейтесь надейтесь...
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3 час.

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