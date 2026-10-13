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Регионы России

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Посольство РФ предупредило туристов о беспорядках на Маврикии

Посольство РФ предупредило туристов о беспорядках на Маврикии

Российское посольство в Республике Маврикий рекомендовало российским туристам и гражданам, постоянно проживающим на острове, соблюдать меры предосторожности в связи с социально-политической нестабильностью и массовыми беспорядками.

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