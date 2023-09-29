"Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел": Боец СВО о польских "киборгах"

Свердловский штурмовик рассказал, что польские наемники едят таблетки, чтобы потерять страх и боль. "Не знаю, что они употребляют, но наш пулеметчик обалдел, когда они после "строчки" начали вставать и идти", - отметил боец.
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